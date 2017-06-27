Kuzey Kore'den Trump'a Hitler benzetmesi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın baş yazısında ABD Başkanı Donald Trump'a ağır suçlamalarda bulunuldu. Yazıda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hitler'in diktatör politikasını izlediği" iddia edildi. Trump'ın "iki uluslu strateji"yi benimsediği ileri sürülen yazıda, bu politika, "Baskıyı haklı çıkarmak ve ABD vatandaşlarını 'dost ve düşman' olarak iki kategoriye ayırmak istiyor" şeklinde özetlendi.

KCNA Trump'ın göreve geldiğinde yaptığı konuşmada söylediği "Önce Amerika" sloganını "21. yüzyılın Nazizmi (Nasyonal Sosyalizmi)" diye tanımlayadı.

Trump'a "psikopat" benzetmesi

Komünist Parti'nin yayın organı 'Rodong Sinmun' gazetesinin geçen hafta yayımlanan makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump "psikopat" olarak nitelendirildi. Makalede,"Trump'ın dikkatleri ABD'deki sorunlarından başka bir yöne çevirmek için Kuzey Kore'ye saldırmayı planladığı ve psikopat Trump'ın izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını Güney Kore'nin bilmesi gerektiği" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Kuzey Kore yönetimine yönelik daha önce yaptığı uyarıyı yineledi. Kuzey Kore'nin büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Trump, buna karşı hızlı biçimde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li öğrencinin ölümü krizi tırmandırdı

Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri nedeniyle patlak veren Pyongyang yönetimi ile Washington arasındaki gerginlik, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'den döndükten sonra yaşamını yitirmesiyle daha da artmıştı. Warmbier Kuzey Kore'de bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra komaya girmiş ve ABD'ye dönüşünden kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetmişti.

Başkan Trump Amerikalı öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine Pyongyang rejimini gaddarlıkla suçlayarak, bu gibi trajedilerin tekrarını önlemekte kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Mayıs ayında Trump Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterto ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Kuzey lideri Kim Jong Un'u "Nükleer silahlı deli" diye nitelendirmişti.

ABD eski Başkanı George W. Bush da 2005 yılında Kuzey Kore'yi "Adolf Hitler'in gölgesindeki başına buyruk yönetim" şeklinde tanımlamıştı.

DPA/AFP, HT/ÖA

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