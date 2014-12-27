Kuzey Kore'den Obama'ya ağır hakaret



Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu 'The Interview' (Röportaj) adlı filmin ABD Başkanı Barack Obama'nın zorlamasıyla gösterime girdiğini savundu. Kuzey Kore basınında çıkan haberlerde, komisyonun bir sözcüsünün Obama hakkındaki "Gerek sözleri, gerekse hareketleriyle yağmur ormanlarındaki bir maymun gibi pervasızca davranıyor" şeklindeki ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Sony'nin baştaki çekincelerine rağmen filmi yayınlama kararını memnuniyetle karşıladığını açıklamış, şirketin adımını "ifade özgürlüğünün zaferi" olarak nitelemişti.

Komisyon ayrıca Kuzey Kore'de internet bağlantısında geçen günlerde yaşanan kesintiden de ABD'yi sorumlu tuttu. Kuzey Kore'nin Sony'nin internet sitesine siber saldırı düzenlediği yönündeki tartışmalar devam ederken, Kuzey Kore'de internet bağlantısında önce birtakım sıkıntılar yaşanmış, ardından bağlantı birkaç saat boyunca tamamen kesilmişti.

44 milyon dolara mal oldu

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal oldu.