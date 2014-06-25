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Dünya

Kuzey Kore'den Hollywood filmine savaş uyarısı

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un'a karşı düzenlenen bir suikastın konu edildiği Hollywood yapımı filme tepki gösterdi

25 Haziran 2014 20:39

Amerikan yapımı komedi filmi The Interview’ın senaryosunda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a suikast düzenleniyor. Filme tepki gösteren Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, filmin yasaklanmaması halinde ülkesinin ABD’ye “kararlı ve acımasız” bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan habere göre, Amerikan hükümetinin The Interview filminin yayınına engel olmamasının “savaş nedeni” sayılacağı belirtildi. Açıklamada, “Liderimize karşı saldırıyı konu alan pervasız film ahlaksız bir terör hareketi ve savaş ilanıdır” ifadeleri kullanıldı.

14 Ekim 2014’te ABD’de seyirciyle buluşacak olan komedi filminde, Kim Jong-un ile röportaj gerçekleştirmek üzere Kuzey Kore’ye giden ABD’li iki gazeteci CIA tarafından Jong-un’a suikast düzenlemeleri için ikna ediliyor.

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