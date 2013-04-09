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Dünya

Kuzey Kore'den 'Güney'deki turistlere: Savaş çıkabilir, gidin!

Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, Güney Kore’yi yine uyardı. Ancak yapılan son uyarı, güneyde yaşayan yabancılara yönelik oldu

09 Nisan 2013 13:36

ABD’ye yönelik tehditlerde bulunan Kuzey Kore, olası bir savaş durumuna karşı Güney Kore’deki tüm yabancı şirket çalışanları ile turistlerin bu ülkeyi terk etmelerini istedi.
 
Kore Yarımadası’nda sular giderek ısınmaya devam ediyor.

Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, Güney Kore’yi yine uyardı. Ancak yapılan son uyarı, güneyde yaşayan yabancılara yönelik oldu.

Açıklamada, Güney Kore'de yaşayan yabancıların olası savaş durumuna maruz kalmasının istenmediği belirtildi.

Komite'den yapılan açıklamada, tüm yabancı örgüt ve şirket çalışanları ile turistlerin önlem olarak ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore, daha önce Rusya, Çin ve İngiltere'den ülkedeki elçiliklerini boşaltmalarını istemişti.

Kuzey Kore'nin, 12 Şubat'ta tüm uyarılara rağmen üçüncü nükleer denemesini yapması tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptırım paketini kabul etmişti.

Karara tepki gösteren Kuzey Kore, ABD'ye karşı "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını ve Güney Kore ile "savaş durumu"na girdiğini açıklamıştı.

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