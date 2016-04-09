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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore’den füze motoru denemesi

Kuzey Kore yeni bir kıtalararası balistik füze motoru denemesi yaptığını açıklandı.

09 Nisan 2016 15:10


Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA devlet başkanı Kim Jong Un'un gözetiminde gerçekleşen ve uzun menzilli bir füze motorunun test edildiği deneyin başarılı olduğunu duyurdu. Kim, deneye ilişkin yaptığı açıklamada bu başarının Amerikan emperyalistlerine ve Kuzey Kore'nin diğer düşmanlarına karşı gerçekleştirilebilecek bir başka nükleer saldırı şeklinin garantisi anlamına geldiğini söyledi.

Kuzey Kore şubat ayı başında deneyin gerçekleştirildiği Sohae'den uzaya uydu fırlattığını açıklamıştı. Ancak uluslararası toplum bu girişimin aslında uzun menzilli bir füze için gerekli teknolojiyi sağlamak üzere yapılan gizli bir teste işaret ettiği kanısındaydı.

Pyöngyang yönetiminin Ocak ayında başlattığı nükleer silah denemelerinden beri bölgede gerilim giderek tırmanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin uluslararası kınamalara rağmen ABD'yi ve Güney Kore'yi tehdit etmeye devam etmesi üzerine ülkeye uyguladığı yaptırımları artırma kararı aldığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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