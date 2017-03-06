Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemeleri bölgede gerginliği yeniden artırdı. Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore'den fırlatılan dört balistik füzeden üçü Japon Denizi'nde munhasır ekonomik bölgeye düştü. Bu bölge, Japonya kıyılarından 370 kilometreye kadar uzanan bölgeyi kapsıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu, Kuzey Kore'nin yönelttiği tehditte yeni bir aşamaya girdiğinin açık bir göstergesidir, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden ciddi, provokatif bir eylemdir. Buna asla müsamaha gösteremeyiz" dedi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da füzelerin bin kilometrelik mesafe kat ettiği ve 260 kilometre irtifaya ulaştığı belirtilerek, ancak kıtalararası özellik taşımalarının olası görülmediği kaydedildi.

"Amerikan füzeleri hızla konuşandırılsın"

Güney Kore'de görevdeki Devlet Başkanı Hwang Kyo Ahn ise Kuzey Kore'nin attığı füzeleri 'doğrudan, gerçek bir tehdit' olarak nitelendirerek Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Hwang, bu tehdit karşısında ABD'nin THAAD füze sisteminin ülkeye hızla konuşlandırılması gerektiğini söyledi. Amerikan füze sistemlerinin Güney Kore'ye konuşlandırılmasına Çin sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Amerikan yönetiminden de Kuzey Kore'nin füze denemesine sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, bu adımın, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanımını yasaklayan BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, "Artan tehdide karşı elimizdeki tüm araçları tamamen kullanmaya kararlıyız" açıklaması yaptı.

Kuzey Kore yönetiminin füze denemelerini, ABD ve Güney Kore'nin ortak yıllık askeri tatbikatına tepki olarak gerçekleştirdiği düşünülüyor. ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sert tepkisine rağmen geçen çarşamba günü ortak askeri tatbikat başlatmıştı. İki aydan fazla süren iki etaplı tatbikatın ilk aşamasına 3 bin 600 Amerikan askeri katılıyor. Geçen yıl tatbikatların iki aşamasına toplam 300 bin Güney Kore ve yaklaşık 17 bin Amerikan askeriyle Amerikan savaş gemileri ve hava kuvvetleri katılmıştı.

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AFP/BK,BÖ