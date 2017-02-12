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Deutsche Welle

Kuzey Kore’den füze denemesi

Güney Kore Savunma Bakanlığı Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını bildirdi.

12 Şubat 2017 15:48

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin ülkenin batısındaki bir askeri üsten fırlatıldığı ve 500 kilometre mesafe katettiği bildirildi. Savunma Bakanlığı füzenin kısa ya da orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunu tam olarak netleştiremediklerini belirtti. Yetkililer füzenin orta menzilli Musudan mı yoksa kısa menzilli Rodong'un iyileştirilmiş yeni bir versiyonu mu olup olmadığının araştırıldığını vurguladı.

Musudan tipi füzeler 3 bin kilometre menzile sahip. Güney Kore'nin açıklamasında füze denemesi, "ABD yönetiminin tepkisinin test edilmesi için bir provakasyon” şeklinde nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Koreye karşı Japonya'yı desteklediklerini belirtti. Şinzo Abe ise açıklamasında füze denemesini ‘kabul edilemez' şeklinde nitelendirdi.

Kuzey Kore geçen yıl iki nükleer test ve çok sayıda füze denemesi nedeniyle uluslararası alanda eleştiriler almıştı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, yeni yıl konuşmasında ABD'nin bazı bölgelerine ulaşabilecek kıtalararası füzeleri deneme aşamasında olduklarını ileri sürmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, HT/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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