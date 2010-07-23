Kuzey Kore'den 'fiziki karşılık' tehdidi

T24- Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bu Pazar günü başlamayı planladıkları ortak askeri tatbikata 'fiziki bir tepki verme' tehdidinde bulundu.





Pazar günü başlayacak tatbikata ABD'nin USS George Washington uçak gemisi de katılacak





Kuzey Koreli yetkili Ri Tong-il bu açıklamayı, Vietnam'da düzenlenen Asya Güvenlik Toplantısı'nda yaptı.





Toplantı gündemine, geçen Mart ayında Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılmasıyla başlayan kriz damgasını vurdu. Gemiyi Kuzey Kore'nin batırdığı iddia ediliyor.



Pyongyang yönetimini 'kışkırtıcı' adımlar atmakla suçlayan ABD, bu ülkeye yönelik yeni ambargolar açıklamıştı.



Vietnam'daki toplantıya katılan Kuzey Kore Heyeti Sözcüsü Ri Tong-il, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatının 19. yüzyılda ülkelerin birbirlerini güç kullanmakla tehdit ederek yürüttükleri diplomasi türü olan 'gambot diplomasisi'nin bir örneği olduğunu söyledi.





Kuzey Koreli yetkili ayrıca, tatbikatların ülkesinin egemenliğini ve güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.





Ri, 'Yeni bir yüzyıldayız ve Asya ülkelerinin barış ve kalkınmaya ihtiyacı var. Kuzey Kore de bu amaca doğru hareket ediyor.' dedi.





Tatbikatların savunma eğitiminden öteye geçtiğini savunan Kuzey Koreli Sözcü, tatbikatlarda 'gelişmiş silahların da kullanılacağını' kaydetti.



Sözcü, 'Bu, Kore Yarımadası'na ve bir bütün olarak Asya'ya yönelik bir tehdittir. Kuzey Kore'nin tutumu açık. ABD'den gelen askeri tehdide karşı fiziki bir tepki verilecektir' diye konuştu.





Çin'den uyarı





Washington ve Seul, ABD uçak gemisi USS George Washington, 20 farklı savaş gemisi ve denizaltı, 100 uçak ve 8 bin personelin katılacağı tatbikatın 'Kuzey Kore’nin saldırgan tutumunu caydırmayı' amaçladığını söylüyor.





Çin yönetimi de tatbikat planlarını eleştirmiş ve 'bölgesel gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınılması' uyarısında bulunmuştu.





Vietnam'daki toplantıyla bölgedeki gerilimin azaltılabileceği umuluyordu.





Ancak toplantıyı izleyen BBC Muhabiri Rachel Harvey, toplantıda tarafların birarada olmasının gerilimi yükselttiğini söylüyor.





Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pyongyang yönetimini 'kışkırtıcı ve tehlikeli adımlar atmakla' suçladı.





Güney Kore'ye ait Cheonan savaş gemisi iki Kore arasındaki tartışmalı deniz sınırı yakınlarında batmış ve 46 Güney Koreli denizci ölmüştü.





Uluslararası bir soruşturma geminin Kuzey Kore tarafından batırıldığı sonucuna varmış, ancak kendi soruşturmasını yapmak isteyen Kuzey Kore bunu reddetmişti.





Bu arada Kuzey Koreli ve Amerikalı askeri yetkililer Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede, batan Güney Kore gemisiyle ilgili bir görüşme yaptı.





Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, görüşmenin iki saat sürdüğünü bildirdi. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmazken, tarafların ileride yapılması planlanan daha üst düzey görüşmelerin ayrıntılarını ele aldığına inanılıyor.

