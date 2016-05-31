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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'den başarısız füze denemesi

Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği, ancak denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

31 Mayıs 2016 11:59


Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin liman kenti Vonsan'ın doğusuna yakın bir noktada Musudan tipi füzenin ateşlenmeye çalışıldığı belirtildi. Bakanlık, ancak orta menzilli füzenin fırlatılamadığını ve denemenin başarısız olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore'nin nisan ayı içinde üç füze denemesi daha başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Menzili 2 bin 500 kilometre olan füzelerden biri Güney Kore ve Japonya'daki bir hedefi vurabilecek güçteydi. Kuzey Kore'nin deneme yapmaya çalıştığı 4 bin kilometre menzilli füze ise teoride ABD'nin askeri üssünün bulunduğu Pasifik'teki Guam Adası'na kadar ulaşabiliyor.

Kuzey Kore geçen Ocak ayında da 2006 yılından sonra ilk kez nükleer silah denemesi gerçekleştirmiş, bir ay sonra da balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. BM Güvenlik Konseyi de Mart ayında Kuzey Kore'ye karşı sert cezai önlemler içeren bir karar tasarısına onay vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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