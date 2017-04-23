Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Vurmaya hazırız

Kuzey Kore ile ABD ve Asyalı müttefikleri arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Carl Vinson uçak gemisini Kore Yarımadası sularına göndermesine Kuzey Kore'de yönetimde olan Kuzey Kore İşçi Partisi'nden yanıt geldi. Parti merkez komitesinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan açıklamada "Devrimci güçlerimiz ABD'nin nükleer güce sahip uçak gemisini tek bir vuruşta batırmak için savaşa hazırdır” denildi. Gazetede uçak gemisinin vurulmasının Kuzey Kore'nin "askeri gücünü göstermek için güncel bir örnek” olacağı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cumartesi günü yaptığı açıklamada, USS Carl Vinson gemisinin ay sonuna kadar hedefine ulaşacağını açıklamış ancak geminin tam olarak nerede olduğunu belirtmekten kaçınmıştı. Uçak gemisinin yer aldığı filoya Japon donanmasından iki geminin daha katıldığı ifade ediliyor. Gemilerin Batı Pasifik'te ortak tatbikat yapacağı belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan'a resmi ziyaret düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, sükunet çağrısı yaptı. Yeterince güç gösterisi yapıldığını vurgulayan Wang "barışçıl ve rasyonel sesler çıkarmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kuzey Kore yönetimi cumartesi günü de Pyöngyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde muhasebe eğitimi veren Tony Kim adlı ellili yaşlarında bir ABD vatandaşını tutukladı. Kuzey Kore'de tutuklu ABD vatandaşlarının sayısı böylece üçe çıktı.

Kuzey Kore ikisi geçen yıl olmak üzere şimdiye kadar 5 nükleer deneme yaptı. Kuzey Kore'nin üzerinde çalıştığı nükleer başlıklı füzelerin menzilinin ABD topraklarına ulaşabildiği belirtiliyor.

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Reuters/EC/BÜ