Kuzey Kore’den ABD’ye misilleme tehdidi

Kuzey Kore, saldırması durumunda ABD'ye misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu. Kuzey Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Choe Ryong Hae, ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümetin Kuzey Kore'de "bir savaş durumu” yarattığını savundu. Choe Ryong Hae, Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Pyöngyang'ın "tam bir savaşa tam bir savaş ile yanıt vermeye hazır” olduğunu vurguladı. Washington'ın Kuzey Kore'ye nükleer bir saldırı düzenleme ihtimalinin bulunmamasına rağmen Choe Ryong Hae konuşmasında "her türlü nükleer saldırıya nükleer saldırı ile yanıt vermeye hazırız” dedi.

Choe Ryong Hae'nin konuşmasının ardından Pyöngyang'da "Güneş Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen askeri geçit töreni başladı. 23 yıl önce ölen Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un doğum günü her yıl ulusal bayram olarak kutlanıyor. Konuşma yapmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise üst düzey yetkililerle birlikte askeri geçit törenini izledi.

Nükleer füze denemesi endişesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un büyükbabası Kim Il Sung'un 105'in doğum gününde yeni bir nükleer füze denemesi yapmasından kaygı duyuluyor. Baltimore merkezli Johns-Hopkins Üniversitesi'den alınan bilgilere göre, uydu fotoğrafları Punggye Ri tesisinde kuşku uyandıran "eylemlere” işaret ediyor.

Kuzey Kore'de geçen yıl iki nükleer füze denemesi yapılmıştı. Uzmanlara göre, Kim Jong Un, bu şekilde ülkesinin askeri gücünü göstermek istiyor. Yeni bir nükleer füze denemesinin Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi tırmandırmasından endişe ediliyor. ABD'li bir yetkili cuma günü Kuzey Kore'ye yönelik "askeri seçeneklerin” gözden geçirildiğini açıklamıştı. Geçen hafta sonu da Washington tarafından ABD savaş gemileri Kore Yarımadası'na gönderilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise gerilimden duyduğu kaygıyı dile getirerek, "Her an savaş patlak verebilir duygusu yaşanıyor” açıklamasında bulundu. Vang Yi, "eğer savaş çıkarsa sonuçta gelinecek durumda herkesin kaybedeceğini, kimsenin kazanmayacağını” vurgulamıştı.

Rusya da taraflara "sakin olunması” çağrısı yapılmıştı.

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DW/Reuters/dpa/JD/BS