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Deutsche Welle

Kuzey Kore'den ABD'ye 'Guam Adası' tehdidi

Kuzey Kore yönetimi Başkan Trump'ın sert açıklamalarına tehditle yanıt verdi. Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye bağlı Guam Adası'nı hedef gösterdi.

09 Ağustos 2017 11:08

Kuzey Kore Başkan Donald Trump'ın sert uyarılarına rağmen ABD'yi yeniden nükleer saldırıyla tehdit etti ve önleyici darbe de vurabileceğini duyurdu. Bir Kuzey Kore askeri temsilcisi resmi haber ajansı (KCNA) kanalıyla yaptığı açıklamada 'ABD'nin kışkırtmada bulunduğu tespit edildiği takdirde ilk darbeye başvurabileceklerini' söyledi. Askeri sözcü Pyongyang yönetiminin, hava üssünün bulunduğu ABD'nin Pasifik Okyanusundaki Guam adasına orta ya da uzun menzilli güze saldırısı düzenleme stratejisini de titizlikle gözden geçirdiğini' belirtti. Sözcü Devlet Başkanı Kim Jong Un'un emir vermesi durumunda bu planın derhal uygulanacağını sözlerine ekledi.

"Ateş ve öfke"

ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamadan kısa süre önce tehdit etmekten vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore'ye 'ateş ve öfkeyle' karşılık vereceklerini söylemişti. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Kuzey Kore tehditlerinden vazgeçse daha iyi olur. Aksi takdirde ABD dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı 'ateş ve öfkeyle' tepki gösterecektir" dedi. Kuzey Kore yönetimi 'ABD askeri saldırıya kalkıştığı takdirde nükleer güçlerinin ciddi bir ders vereceğini' duyurmuştu. Pyongyang'dan yapılan açıklamada ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirtemeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacakları belirtilmişti.

'Pyongyang nükleer başlık geliştirmiş olabilir'

Başkan Trump sert uyarısını, Japonya'nın nükleer programında önemli ilerleme kaydeden Kuzey Kore'nin muhtemelen nükleer başlık geliştirdiğinin belirtildiği askeri raporunun açıklanması üzerine yapmıştı. Japonya Savunma Bakanlığı 'Kuzey Kore'nin geçen yıl on balistik füze ve iki de nükleer deneme yapmasıyla güvenliğin Pyongyang yönetimi tarafından tehdit edildiği sürecin yeni bir aşamasına geçildiği' uyarısında bulundu. 'Washington Post' gazetesinin Amerikan askeri istihbaratının gizli tahlillerine dayanarak yayınladığı haberde, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeye takılabilecek ebatta nükleer başlık geliştirmeyi başardığı belirtilmekteydi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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