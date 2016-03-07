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Dünya

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye nükleer tehdit!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde askeri yetkililere 'nükleer silahlar her an kullanıma hazır olsun' talimatı vermişti

07 Mart 2016 15:10

ABD ile Güney Kore, şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatına başlamaya hazırlanırken, Kuzey Kore olarak bilinen Kore Halk Cumhuriyeti açıklama yayınlayarak, tatbikatın nükleer savaş denemesi olduğu ve karşı hamlenin olarak nükleer darbe olacağı vurgulandı.

300 bini aşkın askerin katılacağı tatbikata tepki gösteren Pyongyang Yönetimi'nden bugün başlayacak tatbikattan birkaç saat önce kritik bir açıklama geldi.

Ulusal Savunma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 'karşı saldırıya tamamen hazırlıklı olunduğu' vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Düşmanlar tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri tatbikat, Kuzey Kore’nin bağımsızlığını ihlâl etmeyi hedefleyen açık bir nükleer savaş denemesi olduğu için, karşı hamle onlarla mücadele etmek adına nükleer darbe şeklinde olacak.”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde askeri yetkililere "nükleer silahlar her an kullanıma hazır olsun" talimatı vermişti.

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