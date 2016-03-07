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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'den nükleer saldırı tehdidi

Kuzey Kore, birlikte büyük bir askeri tatbikat yapmaya hazırlanan ABD ve Güney Kore'yi tehdit etti: Bu bir nükleer saldırı nedeni.

07 Mart 2016 12:25


Kuzey Kore yönetimi, savaş söylemini sertleştirdi. Şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatı yapmaya hazırlanan ABD ve Güney Kore'yi tehdit eden Pyöngyang, resmi haber ajansı KCNA üzerinden yaptığı açıklamada, "adalet adına önleyici nükleer saldırının göz ardı edilmediğini" ifade etti.

Kuzey Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatının açıkça Kuzey Kore'nin egemenliğini hedef aldığı belirtilerek Güney Kore ve ABD'deki hedeflere nükleer silahlar kullanılabileceği vurgulandı.

Tatbikata yaklaşık 300 bin Güney Kore, 17 bin de ABD askeri katılıyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ülkesinin Kuzey'in "sert ve acımasız provokasyonlarına" karşılık vereceğini kaydetti.

Her yıl tepki gösteriyor

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin çok sayıda nükleer başlığı olduğu konusunda hemfikir. Ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın bir temsilcisi kısa bir süre önce Kuzey Kore'nin şimdiye kadar nükleer başlıklı kıtalararası füzeye sahip olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Sık sık savaş söylemi kullanan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin her yıl birlikte gerçekleştirdiği askeri tatbikata tehdit ederek tepki gösteriyor.

BM Güvenlik Konseyi de Kuzey Kore'yi geçen ay yaptığı nükleer silah ve balistik füze denemelerini kınamıştı. Konsey aynı zamanda Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararlarını onayladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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