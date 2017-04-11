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BBC Türkçe

Kuzey Kore’den ABD Donanması’na uyarı: Kendimizi koruruz

Kuzey Kore'nin füze denemeleri üzerine Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgeye donanmasını gönderen ABD'ye Kuzey Kore'den sert tepki geldi.

11 Nisan 2017 10:12

ABD'nin Kore yarımadasına savaş gemileri yollamasının ardından Kuzey Kore kendisini "güçlü silahlarla koruyacağını" açıkladı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye gönderilen donanmanın "işgal hamlelerinin ciddi bir noktaya ulaştığını" gösterdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Kuzey Kore'nin nükleer tehdidiyle tek başına başa çıkabileceğini açıklamıştı.

Bölgeye gönderilen Carl Vinston Uçak Gemisi Grubu'nda bir uçak gemisi ve bazı savaş gemileri yer alıyor.

Avustralya limanlarına uğraması beklenen filo, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından Güney Kore Donanması ile ortak tatbikat yapmak amacıyla Kore yarımadasına kaydırılmıştı.

Kore'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD'yi sorumlu tutacağız.

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırdır."

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