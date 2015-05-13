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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'de savunma bakanı idam edildi

Güney Kore istihbaratı, 'sadakatsizlik ve saygısızlık' suçlamasıyla Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon Yong Chol'un idam edildiğini duyurdu. Bakanın, 'ders olsun' diye uçaksavar ateşiyle infaz edildiği ileri sürülüyor.

13 Mayıs 2015 15:17

Haber ajansı Yonhap, Güney Kore Milli İstihbarat Servisi'nin (NIS) başkan yardımcılığını yapan Han Ki Beom'un iddialarını yayınladı.

Buna göre Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon Yong Chol, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da katıldığı bir askeri törende uyuya kaldı. Savunma Bakanının lidere bazı konularda itiraz ettiği, talimatları da yerine getirmediği ileri sürülüyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce savunma bakanlığı görevine getirilen Hyon Yong Chol'un bu gerekçeler ileri sürülerek idamı kararlaştırıldı.

'Uçaksavar ateşinde infaz edildi'

İddialara göre idam Askeri Akademi'de yüzlerce kişinin gözleri önünde infaz edildi. "Üst düzeyde hükümet yetkililerine ders olması" amacıyla idamın infazında bir uçaksavarın kullanıldığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2013 yılında da eniştesi Chang Song Thaek'in idam ettirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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