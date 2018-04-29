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BBC Türkçe

Kuzey Kore'de şarkılı ve alkollü eğlence yasağı

Güney Kore İstihbarat Teşkilatı'na göre ekonomiyi daha da zora sokan BM yaptırımları sonrasında vatandaşları arasındaki rahatsızlığın artmasını engellemeye çalışan Kuzey Kore yönetimi, içki içilen, şarkı söylenen her türlü eğlenceyi yasakladı.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ülkede şarkı söylenen ve alkol tüketilen her türlü eğlenceyi yasakladığı öne sürüldü.

Güney Kore İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkililerinin parlamentoya sunduğu rapora göre, Kuzey Kore yönetimi bu kararla, füze ve nükleer silah denemelerinin ardından gelen ve ekonomiyi daha da zora sokan BM yaptırımları sonrasında vatandaşları arasındaki rahatsızlığın artmasını engellemeye çalışıyor.

Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'a göre, NIS'in raporunda "Kuzey, parti organlarının halkın ekonomik sıkıntılarının günlük bazda rapor ettiği bir sistem oluşturdu. Bu kapsamda, içki içilen ve şarkı söylenen her türlü eğlence yasaklandı" denildi.

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Şiaoming, yaptırımların "bir amaç değil, araç olması gerektiğini" belirterek Kuzey Kore'ye "sırf yaptırım uygulamak için yaptırım uygulanmamalı" demişti.

Liu, 2016'dan bu yana Çin'in Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarına sürekli destek verdiğini, bu süre içinde Pyongyang'a 16 kez yaptırım uygulandığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise son Asya-Pasifik ziyaretinde Çin ve Rusya'ya Kuzey Kore ile ticari ilişkilerini tamamen kesme çağrısında bulunmuştu.

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