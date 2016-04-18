Kuzey Kore’de kot giymek yasaklandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinde yaşayan vatandaşların kot giymesini ve piercing takmasını resmen yasakladı.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre, Kot yasağının, "Kuzey Korelilerin batılı kıyafetler giymesinin engellenmesi için yapıldığı" ve özellikle Çin sınırı yakınlarındaki Ryanggang ve Kuzey Hamgyong bölgelerine odaklandığı belirtildi.

Kim Jong Un'un bu bölgelerde yaşayan Kuzey Korelilerin Çin'e olan coğrafi yakınlıkları nedeniyle, "Batı modasından etkilenme riski taşıdığından endişelendiği" açıklandı.

Japonya'nın Asia Press gazetesi ülkenin hali hazırda oldukça sıkı olan kıyafet kurallarının, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 7’nci Kongresi öncesinde daha da sıkılaştırıldığını yazdı.