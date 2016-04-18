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Dünya

Kuzey Kore’de kot giymek yasaklandı!

Ülke lideri Kim Jong Un, piercing takılmasını da yasakladı

18 Nisan 2016 20:22

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinde yaşayan vatandaşların kot giymesini ve piercing takmasını resmen yasakladı.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre, Kot yasağının, "Kuzey Korelilerin batılı kıyafetler giymesinin engellenmesi için yapıldığı" ve özellikle Çin sınırı yakınlarındaki Ryanggang ve Kuzey Hamgyong bölgelerine odaklandığı belirtildi.

Kim Jong Un'un bu bölgelerde yaşayan Kuzey Korelilerin Çin'e olan coğrafi yakınlıkları nedeniyle, "Batı modasından etkilenme riski taşıdığından endişelendiği" açıklandı.

Japonya'nın Asia Press gazetesi ülkenin hali hazırda oldukça sıkı olan kıyafet kurallarının, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 7’nci Kongresi öncesinde daha da sıkılaştırıldığını yazdı.

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