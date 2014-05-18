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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore’de göçük faciası

Kuzey Kore’de bir binanın çökmesi sonrası Komünist Parti yönetimi tarihinde ilk kez kamuoyundan özür diledi. Olayda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

18 Mayıs 2014 17:34


Pyöngyang'daki binanın çökmesi sonrası meydana gelen trajedinin boyutlarının büyük olduğu kaydediliyor. Resmi haber ajansı KCNA, geçen salı günü meydana geldiği belirtilen olayı ”tasavvur edilemez bir talihsizlik“ olarak nitelendirdi.

Bu ifadeler, Kuzey Kore'de sık rastlanılan bir durum değil. Komünist Parti ise bir adım daha ileri gitti. Yetkililerin yanlış davranışlarının olabileceği belirtilen açıklamada, Komünist Parti yönetimi hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür diledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kaza haberini aldıktan sonra bütün gece üzüntüden uyuyamadığı belirtildi.

Olaydan inşaat projesini yeterli ölçüde denetlemediği ifade edilen güvenlikten sorumlu bakan Choe Pu Il sorumlu tutuldu.

Felaketten sonra başlatılan arama - kurtarma çalışmalarının cumartesi günü sona erdiği açıklandı. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtilmedi, sadece kurbanların olduğu ifade edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin öldüğü kaydedildi. 23 katlı binada 92 ailenin yaşadığı belirtiliyor. Kuzey Kore'de inşaatı yeni tamamlanmış binalara tam olarak hazır hale gelmeden taşınılmasının normal olduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kuzey KoreKomünist PartiKCNAPartiKoreKim JongChoeKore Birleşme BakanlığıWelle Türkçe rtre/afp/dpa BS/HS

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