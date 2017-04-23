T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı 'gözaltına alındı'

Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını yazdı. Yalnızca soyadı açıklanan Kim'in ülkeyi terk ederken gözaltına alındığı belirtildi. Kim, son iki yılda Kuzey Kore'de gözaltına alınan üçüncü ABD'li oldu.

23 Nisan 2017 17:23

Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını yazdı.

Yalnızca soyadı açıklanan Kim'in ülkeyi terk ederken gözaltına alındığı belirtildi.

Kim, son iki yılda Kuzey Kore'de gözaltına alınan üçüncü ABD'li oldu.

Geçmişte bir ABD vatandaşı casusluk nedeniyle, diğeri de bir otel levhasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Son gözaltı, Kuzey Kore ile ABD arasında gerginliğin yükseldiği bir dönemde geldi.

Güney Kore'nin Yonhap ajansı Kim'in 50'li yaşlarda olduğunu, Çin'deki Yanbian Üniversitesi'nin eski profesörlerinden olduğunu ve ülkeye bir ay önce yardım faaliyetleriyle ilgili geldiğini yazdı.

Yonhap'a göre Kim Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Mart 2016'da 21 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier, bir otelden levha çalmaya çalıştığı suçlamasıyla yargılanmış, "devlete karşı suçlardan" 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı.

Nisan 2016'da ise 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul casusluk suçlamasıyla 10 yıl zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı.

ABD ise Kuzey Kore'yi "ABD vatandaşlarını pazarlık unsuru yapmak için tutuklamakla" suçlamıştı.

Kuzey Kore, bazı vatandaşlarının Malezya'da Kim Jong-un suikastına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pyongyang'daki Malezya vatandaşlarını gözaltına almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney KoreKuzey KoreABDYalnızcaKimKoreKore YonhapYanbianKim Pyongyang Uluslararası HavalimanıOtto WarmbierKim Dong-chulMalezya Kim Jong-unPyongyang Malezya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24