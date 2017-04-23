Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı 'gözaltına alındı'

Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını yazdı.

Yalnızca soyadı açıklanan Kim'in ülkeyi terk ederken gözaltına alındığı belirtildi.

Kim, son iki yılda Kuzey Kore'de gözaltına alınan üçüncü ABD'li oldu.

Geçmişte bir ABD vatandaşı casusluk nedeniyle, diğeri de bir otel levhasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Son gözaltı, Kuzey Kore ile ABD arasında gerginliğin yükseldiği bir dönemde geldi.

Güney Kore'nin Yonhap ajansı Kim'in 50'li yaşlarda olduğunu, Çin'deki Yanbian Üniversitesi'nin eski profesörlerinden olduğunu ve ülkeye bir ay önce yardım faaliyetleriyle ilgili geldiğini yazdı.

Yonhap'a göre Kim Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Mart 2016'da 21 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier, bir otelden levha çalmaya çalıştığı suçlamasıyla yargılanmış, "devlete karşı suçlardan" 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı.

Nisan 2016'da ise 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul casusluk suçlamasıyla 10 yıl zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı.

ABD ise Kuzey Kore'yi "ABD vatandaşlarını pazarlık unsuru yapmak için tutuklamakla" suçlamıştı.

Kuzey Kore, bazı vatandaşlarının Malezya'da Kim Jong-un suikastına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pyongyang'daki Malezya vatandaşlarını gözaltına almıştı.