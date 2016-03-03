Kuzey Kore yönetiminden füzeli yanıt



Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırımlarını onaylamasından saatler sonra, kısa menzilli füzeler ateşledi.

Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan'dan ateşlenen füzelerin Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Açıklamada füzelerin tipi ve sayısı gibi ayrıntılara değinilmedi.

20 yılın en ağır yaptırım paketi

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye son 20 yılın en ağır yaptırım paketini dün onaylamıştı.

ABD tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarı, Kuzey Kore ile ilgili tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışının sınırlandırılmasını öngörüyor. Bunların yanı sıra kömür, demir, altın gibi maden ihracına sınırlama getiriliyor.

Yaptırım paketine uluslararası tepkiler

ABD Başkanı Barack Obama, BM'nin yaptırımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Obama, "Kuzey Kore'nin eylemlerinden ötürü bedel ödeyeceğini sürekli vurguladım. Yaptırım kararını sözkonusu eylemlere uluslararası toplumun gösterdiği ortak, güçlü ve ölçülü bir tepkisi olarak değerlendiriyorum" dedi.

AB ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da yaptırımlara destek veren açıklamalar yayınladılar. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "Güvenlik Konseyi'nin ortak hareketi, uluslar arası sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi konusunda Kuzey Kore'ye açık bir mesaj vermektedir" diye konuştu.

Yaptırım kararlarının gerekçesi

Kuzey Kore 6 Ocak'ta 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığını' duyurmuş, 7 Şubat'ta ise "barışçıl uzay programı" kapsamında uzun menzilli roket fırlattığını bildirmişti.