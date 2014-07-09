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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore yine füze fırlattı

Kuzey Kore'nin iki adet kısa menzilli füze denediği bildirildi.

09 Temmuz 2014 14:37


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, batıdaki Hwanghae bölgesinden atılan füzeler Doğu (Japon) Denizi'ne düştü. Füzelerin yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olduğu kaydedildi. Kuzey Kore böylece 2 hafta içinde 4'üncü füze denemesini tamamladı.

Kuzey Kore, geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'yi ziyaretinden önce iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar, füze denemelerini Kuzey Kore yönetiminin Çin'e gösterdiği tepki olarak yorumluyor.

Pekin kuzeyi neden kızdırdı?

Kuzey Kore'nin uluslararası kamuoyundaki en önemli müttefiki olarak kabul edilen Pekin, devlet başkanı Şi Cinping'in çıktığı Kore turunda önceliği güneye vererek Pyöngyang'ı kızdırmıştı. Gözlemciler gelişmeleri Çin yönetiminin Kuzey Kore ile arasına mesafe koymaya başladığı yönünde değerlendiriyor.

Öte yandan Kuzey Kore nükleer programının mimarlarından emekli general Jon Pyong Ho 88 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Jon Pyong Ho'nun devlet töreniyle toprağa verileceğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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