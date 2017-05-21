Kuzey Kore yeniden füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı "tanımlanamayan füzenin" Pukchang yakınlarından fırlatıldığını ve 500 kilometre havada kaldığını açıkladı. Açıklamada "Ordumuz Kuzey Kore ordusunun ek provokasyon işaretlerini yakından izlemektedir ve askeri hazırlığımızı muhafaza ediyoruz" denildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in füze denemesiyle ilgili olarak ulusal güvenlik konseyini Mavi Saray'da toplantıya çağırdı.

Bir Güney Kore askeri yetkilisi füzenin Pukguksong-2 tipini andırdığını, bu tipin geliştirilmiş, menzili artırılmış bir versiyonu olduğunu ve 560 kilometre havada kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan'da bulunan Beyaz Saray yetkilileri Kuzey Kore’nin füze denemesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada denemeden haberdar oldukları ve fırlatılan füzenin "orta menzilli balistik füze" olduğu belirtildi. Füzenin "bundan önce test edilen üç füzeye göre daha kısa menzilli" olduğu ifade edildi.

Japonya Kuzey Kore'nin füze denemesine sert tepki gösterdi. Tokyo’dan yapılan açıklamada füzenin Japon Denizi'ne düştüğü ancak Japonya'nın egemenlik sahasına girmediği belirtildi. Açıklamada Kuzey Kore'nin yaptığı denemesinin hoş görülemez olduğu ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Nükleer gerilimde yeni perde

Kuzey Kore geçen hafta ülkenin en uzun menzilli füzesi Hwasong 12'yi denemişti. Amerikalı uzmanlar bunun Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar uzanabilecek balistik füze geliştirme konusunda aşama kaydettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtmişti. Hwasong-12, 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaştı ve 787 kilometre katederek Japonya'nın batı kıyılarına düşmüştü.

Kuzey Kore'nin füze denemesi, hafta içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi tarafından sert dille kınandı. Ardından ABD, Kore Yarımadası açıklarındaki tatbikata katılmak üzere bölgeye yeni bir uçak gemisi gönderdi.

Kim Jong Un yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatlarla Kuzey Kore'ye yönelik saldırı hazırlığı yaptığını öne sürüyor. ABD ve Güney Kore ise bu iddiaları kabul etmiyor.

Kuzey Kore'nin 2016'da yaptığı pek çok nükleer füze denemesinin ardından, Devlet Başkanı Kim Jong Un bu yıl kıtalararası uzun menzilli balistik füze denemelerinde bulunacaklarını açıklamıştı.

Deutsche Welle Türkçe

AP/DPA/EC/MK