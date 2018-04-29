Kuzey Kore 'yeni tür bir balistik füze' denemesi yaptı

Kuzey Kore Pazar günü yeni bir füze denemesi yaptı. Pyongyang, denemesi yapılan füzenin, nükleer başlık taşıma kapasitesi olan yeni tür bir balistik füze olduğunu iddia etti.

Füze 2000 kilometre yüksekliğe ulaştı ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat etti. Daha sonra füze, Japonya'nın batısında denize düştü.

Güney Kore, Pyongyang'ın iddialarını henüz teyit edemediklerini belirtti.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri uluslararası alandan tepki görüyor.

Füze denemeleri nedeniyle ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim de artıyor.

ABD ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Salı günü acil olarak toplanmaya çağırdı.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, testin, orta-uzun menzilli stratejik, balistik Hwasong-12 füzesinin denemesi olduğunu ve denemenin başarılı sonuçlandığını bildirdi.

Haberde bu füzenin büyük, nükleer başlık taşıma kapasitesi olduğu belirtildi.

KCNA testin her zamanki gibi Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından denetlendiğini de bildirdi.

Beyaz Saray olayı Kuzey Kore'nin 'son provokasyonu' olarak değerlendirdi ve 'bunun, tüm ulusları Kuzey Kore'ye karşı daha güçlü yaptırımlar için harekete geçirmesi gerektiğini' belirtti.

Güney Kore'de geçen hafta seçilen, Kuzey Kore ile yakınlaşma yanlısı Devlet Başkanı Moon Jae-In, olayı 'umursamaz bir provokasyon' olarak nitelerken Çin ise itidal çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Mart ayında Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, Kuzey Kore'ye karşı 'stratejik sabrın tükendiğini' söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ay başında CBS TV kanalına verdiği röportajda, Kuzey Kore'ye karşı girişilecek büyük bir savaşta milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini sürdürmesinin ülkesini 'çok da mutlu etmeyeceğini' söylemişti.

Trump kısa süre sonra Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta ise Kuzey Kore lideri ile görüşebileceğini belirtmişti:

"Eğer onunla görüşmem uygun olsaydı, doğru koşullar altında bunu kesinlikle yapardım, Bunu yapmaktan onur duyardım. Tekrarlıyorum, uygun koşullarda onunla bir araya gelirim".