Kuzey Kore yeni hidrojen bombası test etti

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeye monte edilebilen hidrojen bombası denemesi "mükemmel bir başarıyla" tamamlandı. Söz konusu bombanın diğer denemelerdekilerden çok daha güçlü olduğu ve ülkenin nükleer silah programı açısından "çok önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

Güney Kore ve Japonya nükleer denemeyi doğruladı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, eldeki verilerden Kuzey Kore'nin nükleer bir deneme yaptığı sonucu çıktığını kaydetti ve Japon hükümetinin Pyongyang yönetimine her türlü nükleer silah denemesinin "kesinlikle affedilebilir olmadığını" ilettiklerini bildirdi.

Japon Savunma Bakanlığı radyasyon seviyesinin ölçülmesi için en az üç askeri jetin yola çıktığını duyurdu. Japonya'da sismolojik ölçümlerden de sorumlu olan Japonya Meteoroloji Ajansı'nın Müdürü Lee Mi Sun yapılan nükleer denemenin Eylül 2016'dakinden en az 5-6 kat daha şiddetli bir patlamaya yol açtığını belirtti. Yetkili, söz konusu testin şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğunu da ifade etti.

İki ayrı deprem kaydedildi

Yapılan sismik incelemeler, nükleer denemeler nedeniyle Kuzey Hamgyong eyaleti merkezli 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine işaret ediyor. Kuzey Kore'nin daha önceki nükleer denemeleri de bu bölgede yapılmıştı. Deprem 650 bin nüfuslu sınır kenti Yanji'den de hissedildi. Çin Deprem Ağları Merkezi kısa bir süre sonra 4.6 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı daha yaşandığını duyurdu. Merkez bu sarsıntıda büyük ihtimalle ilk oluşan boşlukların çöktüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

Kuzey Kore geçen ocak ayında da başarılı bir hidrojen bombası denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuş, ancak birçok uzman bu bilginin doğru olamayacağını savunmuştu.

Güney Kore: Sorumsuz bir provokasyon

Güney Kore de nükleer denemeyi çok sert bir dille eleştirdi ve Kuzey Kore'ye yönelik çok daha ağır uluslararası yaptırımlar gerektiği uyarısını yaptı. Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, Seul yönetiminin Kuzey Kore'nin tamamen izole edilmesi için tüm diplomatik yolları kullanacağı ifade edildi. Güney Kore, kuzeydeki komşusunun "sorumsuzca provokasyon" yaptığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı ve ülkenin "Durumu daha da kötüleştirecek yanlış eylemlerden kaçınması gerektiği kaydedildi. Açıklamada Kuzey Kore'nin attığı adımların durumu daha da kötüleştirdiği vurgulanarak Pyongyang yönetimine müzakerelere geri dönmesi çağrısı yapıldı.

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dpa/AFP/Reuters,BW/CÖ