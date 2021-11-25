Kuzey Kore'ye USB çubuğunda 'Squid Game'i sokan kişi, kurşuna dizilecek

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'de ülkeye Güney Kore yapımı hit Netflix dizisi 'Squid Game'in kopyalarını sokan bir kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ABD merkezli bağımsız haber ajansı Radio Free Asia'nın aktardığına göre bahsi geçen insan, dizinin bölümlerini USB çubuklarına yükleyerek Çin üzerinden Kuzey Kore'ye soktu.

Kayıtlara göre bazı lise öğrencilerinin diziyi izlerken yakalanmasının ardından diziyi ülkeye sokan kişinin kurşuna dizilerek idam edilmesine karar verildi.

USB çubuğunu alan öğrencinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, diziyi izleyen 5 diğer öğrenciye ise 5 yıl ağır işçilik cezası verildiği bildirildi. Okuldaki öğretmen ve yöneticilerin kovulduğu ve madenlerde zorla çalıştırılmak üzere ceza alabilecekleri belirtildi.

Kuzey Kore'de yasalar; yabancı film, tiyatro oyunu kayıtları, müzik ve kitap gibi yurt dışından kültürel materyallerin ülkeye sokulmasını yasaklıyor.