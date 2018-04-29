Kuzey Kore: Yaptırımlar nükleer programımızı hızlandırır

Kuzey Kore, yeni yaptırımların ve artan uluslararası baskının ülkenin nükleer programını yalnızca hızlandırmaya yarayacağını açıkladı.

Pyongyang, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı yeni yaptırımları, "insanilikten uzak, düşmanca ve ahlaksız" olarak tanımladı.

Öte yandan ABD ve Çin'in liderleri arasında, Kuzey üzerinde BM yaptırımları aracılığıyla baskıyı artırma konusunda uzlaşı olduğu açıklandı.

Konunun Pazartesi günü Donald Trump ve Çin devlet başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alındığı belirtildi.

Washington, Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı olan Çin üzerinde, BM yaptırımlarının uygulanması konusunda baskı kuruyor.

Pekin yönetimi ise Washington'dan Kuzey Kore'yi hedef alan tehditleri sonlandırmasını istiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı tarafından duyurulan açıklamada, "ABD'nin ve deniz kuvvetlerinin aracılığı yaptırımları zorlamak için yaptığı hamleler, ancak nükleer güce sahip bir ülke olma yönündeki kararlılığımızı artırır" denildi.

Aynı açıklamada, 11 Eylül'de kabul edilen yeni yaptırımlar ile Kuzey Korelilerin fiziksel olarak ortadan kaldırmak istendiği ifadesi yer aldı.

BM'de kabul edilen yaptırımlar, Kuzey Kore'ye yakıt kıtlığı yaşatmak ve silah programını devam ettirecek geliri kesmek amacı taşıyor.

Yeni yaptırımlar en başarılı füze denemesi olarak adlandırılan 6'ncı test sonrası geldi.

Ancak yaptırımların etkisini sınırlı gören bazı karşıt görüşteki kişilere göre, Kuzey Kore halen uluslararası ticaret imkanına sahip bulunuyor.

Güney Kore askeri yetklilileri, 15 Eylül'de atılan ve "en başarılı deneme"olarak adlandırılan testte kullanılan balistik füzenin, Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldıktan sonra 3 bin 700 kilometre havada kaldığını açıkladı.

Daha önceki Musudan füzelerinin aksine bu füzelerin bariz başarısı Kuzey Kore'nin füze programının nasıl bu kadar hızlı geliştiği sorularına yol açıyor.

Düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü 'nden (IISS) Michael Elleman, Pyongyang'ın Rusya ve Ukrayna'daki yasadışı şebekelerden yüksek performanslı likid roket yakıtı elde ettiğini öne sürüyor.

Pyongyang daha önce de KN-08 ve KN-14 olarak bilinen iki ICBM sergilemiş ancak bunların ikisi de denenmemişti. Bu füzelerle Hwasong 12 ve 14 arasındaki bağlantı henüz bilinmiyor.