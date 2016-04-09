Kuzey Kore: Uzun menzilli füze motoru denemesini başarıyla gerçekleştirdik

Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze için tasarlanan bir motoru denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Deneme, ülkenin batı kıyısı yakınlarındaki uzun menzilli füze deneme sahasında yapıldı.

Resmi haber ajansı KCNA, yeni tip motorun "ABD ana karasına nükleer saldırı düzenleyebilme becerisini güvenceye alabileceğini" söyledi.

KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da bizzat katıldığı deney için "motor sağır edici bir patlama sesiyle dev alevler püskürttü" dedi.

Kim de "Ülke artık ABD ana karası dâhil, yeryüzünde kötülüklerin bulunduğu tüm lağım çukurlarını saldırı menzili içinde tutabilir" diye konuştu.

Pyongyang Mart ayında da, balistik füzelere sığabilecek kadar küçük nükleer savaş başlıkları geliştirdiğini duyurmuştu.

Fakat uzmanlar buna şüpheyle bakıyor.

Kuzey Kore geçen ay da ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikat yapması üzerine, "ayrım yapmadan her iki ülkeye de nükleer saldırı düzenleme" tehdidinde bulundu. Kuzey, bu tatbikatı "olası bir işgal provası" olarak değerlendirdi.

Pyonyang'ın Ocak ayında nükleer deneme gerçekleştirmesinin ve Şubat ayında da, yasak füze teknolojisi olarak görülen uzun menzilli roketle uzaya uydu göndermesinin ardından

ABD Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD ayrıca, Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in tepkisine rağmen Kore yarımadasına ABD füze savunma sistemi konuşlandırmak için Güney Kore'yle görüşmeler yaptı.