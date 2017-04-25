Kuzey Kore uzun menzilli atış talimi yaptı, ABD denizaltısı Güney Kore'ye demirledi

Kuzey Kore ordusu, Salı günü kuruluşunun 85'inci yıldönümünü kutlarken, uzun menzilli top atışı talimi yaptı. Bunun, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük askeri atış talimi olduğu belirtiliyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin ordusunun söz konusu tatbikatı doğudaki Wonsan Limanı'nda yaptığını açıkladı. Güney Kore ayrıca, deniz kuvvetlerinin de ABD savaş gemileriyle ortak bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu. ABD'nin bölgeye gönderdiği USS Michigan denizaltısı ise Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan limanına demirledi.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'nun haberine göre, nükleer denizaltıda 154 Tomahawk füzesi ve 60 özel operasyon taburu bulunuyor.

USS Michigan denizaltısının, bölgeye doğru ilerleyen ve başını uçaksavar gemisi Carl Vinson'ın çektiği savaş gemisi grubuna katılması planlanıyor. Kuzey Kore 16 Nisan'da başarısız bir balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ı "test etmemesi" konusunda Pyongyang'ı uyarmıştı.

Trump: Kuzey Kore dünya için gerçek bir tehdit

Kuzey Kore Devlet Televizyonu'nda (KRT) okunan bir dışişleri bakanlığı açıklamasında, ABD baskısının "topyekun savaş başlatabileceği" uyarısında bulunuldu. Başkan Trump, Washington'da yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin dünyaya gerçek bir tehdit olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, gizli bir toplantıda Kuzey Kore ile son durum hakkında bilgi vermek için senatörlerin tamamını Beyaz Saray'a davet etti. Bunun sıra dışı bir karar olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, daha önceki önemli yıldönümlerinde füze ya da nükleer test denemeleriyle güç gösterisi yapması nedeniyle Kuzey Kore'nin yeni bir test gerçekleştirebileceğini söylüyor.