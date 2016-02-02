"Kuzey Kore üzerimize kullanılmış tuvalet kağıdı ve dışkı dolu balon atıyor"

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkenin üstüne kullanılmış tuvalet kağıdı ve içi insan dışkısıyla dolu balonlar attığını duyurdu.

Telegraph’ın JoongAng Daily’den aktardığı habere göre, atılan balonların kullanılmış tuvalet kağıdı, peçete ve izmaritle dolu olduğunu ifade eden Güney Koreli yetkililer, olayı ilk olarak biyokimyasal saldırı sandıklarını aktardı.

Kuzey Kore’nin, komşusuna propaganda mesajları göndermeye devam ettiğini de söyleyen askeri yetkililer, mesajlarda Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin ‘siyasi pislik’ olarak nitelendirildiğini sözlerine ekledi.