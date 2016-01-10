Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'hoparlör' savaşı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş çıktı. Ancak bu savaşta ne tank var ne tüfek. Dünya düşman kardeşlerin sıradışı savaşında görülmemiş bir silahla da tanıştı: Hoparlör

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından Güney Kore sınıra yığınak yapıp düğmeye basarak savaşı başlattı. Kuzey Kore'de buna karşılık verince düşman kardeşler arasında dünyanın görüp görebileceği en sıradışı savaş başlamış oldu.

Sınıra sıra sıra hoparlör dizildi

İki ülkenin savaşında ne tank var ne top ve ne de tüfek. Bu savaş hoparlör üzerinden yapılıyor. Önce Güney Kore başlattı. Kuzey Kore hidrojen bombası denemesi yapınca sınıra sıra sıra höparlörler dizdi. Ardından da düğmeye basıp müzik yayınına başladı.Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ile birlikte hava durumu ve diziler de müzik yayını arasında veriliyor. Hoparlörlerden çıkan ses Kuzey Kore'nin 10 kilometre içlerine kadar yayılıyor.

Ses savaşı yaşanıyor

Kuzey Kore ilk anda buna reaksiyon veremedi. Ardından onlarda sınıra hoparlör dizip düğmeye basınca dünyanın görüp görebileceği en sıradışı savaş başlamış oldu. Şimdi düşman kardeşler arasında kıran kırana bir 'müzikli-propagandalı' ses savaşı yaşanıyor. Her iki ülke de baskın çıkabilmek için müziğin sesini açabildiği kadar açıyor.

Popüler şarkılarla anlamlı mesajlar

Güney Kore'nin 'düşman kardeşine' dinlettiği şarkıların listesi de hayli manidar. Güney kore Savunma Bakanlığı yetkilisi "İşi ilginç kılmak için en yeni ve hit parçaları kullandık" dedi.

Seçilen parçalar arasında en öne çıkanlar ise Big Bang grubunun 'Bang, Bang, Bang' ve kız grubu GFriend'in 'Me Gustas Tu' (Senden hoşlanıyorum) adlı şarkıları.

Şarkıların sözleri ise mesaj yüklü. 'Bang, Bang, Bang' adlı şarkıda "Sanki vurulmuşsun gibi/ Bang bang bang" ifadeleri yer alıyor.

GFriend'in şarkısında da "İkimiz de çok utangacız/ Sana yaklaşmak istiyorum" deniyor.