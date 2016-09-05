Kuzey Kore üç balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Hwangju bölgesinden denize üç balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre atılan füzelerin türü ve tam olarak nereye düştükleri bilinmiyor.

Kuzey Kore ülkenin doğu sahillerinde iki hafta önce de bir denizaltıdan balistik füze fırlatmıştı. Füze denemesi Güney Kore ve ABD'nin yıllık askeri tatbikatlarına başladığı dönemde gerçekleşmişti.

Kuzey Kore'nin son hamlesi Çin'de ilk defa yapılan G20 ekonomik zirvesi sırasında gerçekleşti.

Zirveye katılan ABD'den bir yetkili Kuzey Kore'nin bir dizi füze fırlatmasını kınadı.

AFP ajansına konuşan ABD'li yetkili "Bugün Kuzey Kore'nin pervasız hareketleri bölgede sivil uçuşlar ve deniz ticareti için tehdit oluşturuyor" dedi.

ABD'li üst düzey yetkili "Kuzey Kore'yi provokatif eylemlerinden dolayı sorumlu tutmak için uluslararası kararlılığı güçlendireceklerini" söyledi.

G20 zirvesine ev sahipliği yapan Çin ise taraflar arasında gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından ilgili tarafların gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmasını umduklarını söyledi.

Japonya ise fırlatılan füzelerin büyük bir olasılıkla Japonya'nın Hokkaido adasının 200-250 km batısına düştüğünü açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamada füzelerin "Scud ya da Rodong tipi füzeler" olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin G20 zirvesi sırasında füze fırlatması güç gösterisi olarak yorumlanıyor.