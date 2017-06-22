Kuzey Kore Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı

Komünist Parti'nin yayın organı ‘Rodong Sinmun' gazetesinin bir makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump "psikopat" olarak nitelendirildi.

Makalede, "Trump'ın dikkatleri ABD'deki sorunlarından başka bir yöne çevirmek için Kuzey Kore'ye saldırmayı planladığı ve psikopat Trump'ın izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını Güney Kore'nin bilmesi gerektiği" belirtildi.

Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri nedeniyle patlak veren Pyongyang yönetimi ile Washington arasındaki gerginlik, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'den döndükten sonra ölmesiyle daha da artmıştı.

Warmbier Kuzey Kore'de bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra komaya girmiş ve ABD'ye dönüşünden kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Başkan Trump Amerikalı öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine de Pyongyang rejimini gaddarlıkla suçlayıp, bu gibi trajedilerin tekerrürünü önlemekte kararlı olduğunu açıklamıştı.

"Akıldışı rejim"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn de Amerikalı öğrencinin ölümünden Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu söyledi. Moon Jae İn Amerikan CBS televizyonuna verdiği demeçte ‘Kuzey Kore'nin akıldışı bir rejimle yönetildiğini söylemek durumunda olduklarını', belirtti.

Önümüzdeki hafta Washington'u ziyaret etmesi beklenen Moon selefinin aksine, düşmanı Kuzey Kore ile diyalog kurmaktan yana olduklarını söyledi.

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DW/afp/AG/GA