Kuzey Kore savaş durumuna geçti



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Yüksek Askeri Komisyon'un Kim Jong Un'un liderliğinde toplandığını bildirdi. Toplantıda, "gerektiğinde sürpriz operasyonlar düzenleyebilecek şekilde sınır birliklerinin çatışmaya hazır hale getirilmesi" kararının alındığı haber verildi.

Gerginlik nasıl tırmandı?

İki ülke 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'nın ardından barış anlaşması imzalamadığı için savaş hali devam ediyor. Son gerginliğin nedeni, ortak sınırda bu ay başında patlayan bir mayının iki Güney Koreli askerin ağır yaralanmasına yol açması oldu. Kuzey Kore, patlayan mayınların kendileri ile bir ilgisi olmadığını açıklamış, Güney Kore ise askerlerine verilen zararın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore 48 saat süre tanıdı

Güney Kore "misilleme operasyonu" çerçevesinde sınırda dev hoparlörlerle propaganda çalışması başlatmış, Kuzey ise rejim karşıtı propaganda yapan hoparlör sistemini roketle vurmuştu. Güney Kore de "onlarca top atışı" ile karşılık vermişti. Son hamle Kuzey Kore'den gelmiş, dev hoparlörlerin sınırdan kaldırılması için Güney'e 48 saat süre tanınmıştı. Kuzey Kore talebinin yerine getirilmemesi halinde askeri operasyon düzenleneceğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey'in kışkırtıcı eylemlerine güçlü karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Uzman: 'Çatışma ihtimali yüksek'

Seul'deki Kore Üniversitesi'nin Kuzey Kore uzmanı Yoo Ho Yeol gelişmeleri değerlendirdi. Uzman, "Daha önce benzer durumlarla birçok kez karşılaştık. Ama bu, durumun tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor. Askeri çatışma ihtimali yüksek" dedi.