Kuzey Kore: Provoke edilirsek Güney Kore'yi nükleer güçlerimizle vururuz

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Kuzey Kore'de "Komünist" rejimin etkili isimlerinden olduğu bilinen Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin kendilerine bir saldırı düzenlemesi durumunda Pyongyang'ın güney komşusunu 'yok edeceğini' söyledi.

Rejimde önemli makamlara sahip olan Kim Yo-jong, ikinci bir Kore savaşı başlatma niyetinde olmadıklarını ancak provoke edilmeleri durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

Kuzey Kore'nin Seul'u düşman olarak görmediğini belirten Kim Yo-jong, "Başka bir deyişle Güney Kore ordusu ülkemize karşı bir askeri hamle yapmadığı sürece hedef olarak görülmeyecektir" dedi

Kim Yo-jong'un açıklamaları, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un ülkesinin çeşitli silahlarla Kuzey Kore'deki herhangi bir hedefi 'isabetli ve hızlı bir şekilde' vurabileceğini söylemesine karşılık olarak yapıldı. Kim Yo-jong, pazar günü yaptığı açıklamada da Wook'a 'pislik' demişti.