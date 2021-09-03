Kuzey Kore, pandemiyle "kendi tarzında" mücadele ediyor; Covax'tan teklif edilen aşılar kabul edilmedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası aşı girişimi Covax’tan teklif edilen Koronavirüs aşılarını reddetti. Kim Jong-un, pandemi önleme kampanyasını “kendi tarzlarında” daha da sıkılaştırılmasını emretti.

Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, yetkililerle bir toplantı gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un “Aklınızda bulunsun pandemiyi önleme adımlarını sıkılaştırma bir an bile gevşetilmemesi gereken öneme sahip bir görev” dedi.

Kim Jong-un, yetkililerden materyal ve teknik yolları kullanmaları, pandemi önleme alanında çalışan kişilerin görevlerinin genişletilmesi ve kendi tarzları pandemi önleme sisteminin ilertletilmesini istedi.

Kim daha önce Kuzey Korelilere, sürecek Covid kısıtlamalarına hazır olmalarını söylemişti. Ülkedeki gıda kıtlığı ve kötü ekonomik duruma rağmen sınırlar kapalı olmayı sürdürüyor.

Unicef’ten salı günü yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin Covax çerçevesinde kendilerine teklif edilen 3 milyon doz Sinovac açısını reddettiği, daha kötü durumdaki ülkelere verilmesini söylediğini aktardı. Unicef’e göre, Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı, Covax’la aşılara ilgili teması sürdüreceklerini söyledi.

Bazı uzmanlar Kuzey Kore’nin Sinovac aşısını etkili bulmadığı için kabul etmeyebileceğini söylüyor.