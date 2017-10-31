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Dünya

Kuzey Kore nükleer tesisinde tünel çöktü

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Japon medyasında çıkan habere göre, Kuzey Kore'deki bir nükleer tesiste çöken tünelde en az 100 işçinin öldüğü belirtilirken, işçileri çıkarma çalışmalarında da 100 dolayında kurtarma görevlisinin ölmüş olabileceği

31 Ekim 2017 18:04

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Japon medyasında çıkan habere göre, Kuzey Kore\'deki bir nükleer tesiste çöken tünelde en az 100 işçinin öldüğü belirtilirken, işçileri çıkarma çalışmalarında da 100 dolayında kurtarma görevlisinin ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Japon medyasının haberine göre, Kuzey Kore\'de bulunan Punggye-ri nükleer tesisinde meydana gelen kazada, 100 kişinin tünelde mahsur kaldıkları, onları kurtarmak için tünele inen yaklaşık 100 kişinin de ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Güney Kore\'deki Yonhap haber ajansının verilerine göre çöküntünün 10 Eylül\'de meydana geldiği tahmin edilirken, bölgede sismik dalgaların görüntülendiği belirtildi.
Konuyla ilgili uzmanların yaptığı açıklamada, bölgede birçok sayıda toprak kayması ve sarsıntı meydana geldiği belirtilirken, doğal afetlerin devam etmesi durumunda tesisisin kapatılacağı söylendi.

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