Kuzey Kore nükleer teknolojisi yeni aşamada

ABD'de Savunma İstihbarat Ajansı'nın tamamladığı bir rapora göre Kuzey Kore, nükleer başlıkları balistik füzelerine sığdırabilecek teknolojiyi geliştirdi.

Washington Post gazetesinin ulaştığı bilgilere göre raporun henüz gizli tutulan sonuç bölümünde "Kuzey Kore, içinde kıtalararası balistik füzeler vasıtasıyla ulaştırabildiği (ICBM) nükleer silahların da olduğu füze üretimine başladı" ifadesi kullanıldı.

Japonya'da da her yıl yayımlanan ve ülkenin tehdit algısıyla savunma doktrinini güncelleyen raporuna göre Kuzey Kore, balistik füzelere sığabilecek boyutlarda nükleer başlık geliştirmiş olabilir.

Temmuz ayında Kuzey Kore'den deneme için fırlatılan iki adet ICBM Japonya'nın batı kıyısının açıklarına düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın 563 sayfalık raporunda "Geçen yıldan bu yana Kuzey Kore'nin iki adet nükleer test ve 20'den fazla balistik füze denemesi yapması güvenlik tehditlerini yeni bir aşamaya taşımıştır" dendi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Amerikalı yetkili Pyongyang yönetiminin artık ICBM'ler aracılığıyla aralarında Los Angeles ve Chicago gibi kentlerin de bulunduğu ABD anakarasının çoğuna ulaşabileceğini söyledi.

Son gelişmeler ışığında, Birleşmiş Milletler tarafından sürekli olarak yaptırım uygulanan Kuzey Kore'nin nükleer silah teknolojisinin tahmin edilelenlerden çok daha ileri bir noktada olabileceği sonucuna varıldı.

Japonya'nın savunma doktrini

Artan nükleer tehdit doğrultusunda Japonya'daki bazı belediyeler muhtemel bir füze saldırısı karşısında hazırlıklı olmak için sivil savunma tatbikatlarını artırdı. Ayrıca nükleer silahlara karşı dayanıklı sığınakların sayısının da artırılması planlanıyor.

Öte yandan aralarında Savunma Bakanı Itsunori Onodera'nın da bulunduğu bazı hükümet yetkilileri Başbakan Şinzo Abe'ye mart ayında düşmanın üslerini vuracak askeri kapasiteye erişme çağrısında bulunmuştu.

Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri sadece savunma amaçlı askeri techizat yatırımı yapan Japonya'nın böyle bir kapasite geliştirmesi aynı zamanda tüm savunma doktrininin değişmesi anlamına geliyor.

Japonya'nın hâlihazırda başka ülkelere saldırıda bulunacak askeri teknolojisi bulunmuyor. Geçen hafta Perşembe günü Savunma Bakanı görevini üstlenen Onodera, "Japonya ve ABD ittifakının caydırıcı yetkinliğini arttırarak iki ülke arasında uygun sorumluluk paylaşımı ile halkın can ve mal güvenliğini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Ülkenin pasifist anayasası uluslararası ihtilafların çözümü için şiddet kullanımını yasaklıyor.

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Reuters/dpa/AP/ÇÖ/HS