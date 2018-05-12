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BBC Türkçe

Kuzey Kore: Nükleer deneme tesisimizi yıkacağız

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, ülkenin kuzeyinde yer alan nükleer deneme tesisinin Mayıs ayı içinde yıkılacağını açıkladı. Hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında bir gün gerçekleştirilecek yıkıma Kuzey Kore, Çin, ABD, İngiltere ve

12 Mayıs 2018 18:12

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, ülkenin kuzeyinde yer alan nükleer deneme tesisinin Mayıs ayı içinde yıkılacağını açıkladı.

Hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında bir gün gerçekleştirilecek yıkıma Kuzey Kore, Çin, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gazetecilerin davet edileceği aktarıldı.

Nükleer tesisteki tünellerin patlamayla yok edileceği, girişlerin kapatılacağı, gözlem tesislerinin, araştırma enstitülerinin ve güvenlik görevlisi birimlerinin de kaldırılacağı belirtildi.

Diğer ülkelerden gelecek gazetecilerin uçuş ve kalış masraflarının Kuzey Kore tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada aynı zamanda, "komşu ülkeler ve uluslararası toplum ile Kore yarımadasındaki barışı ve istikrarı korumak için bağlantıda kalınacağı" vurgulandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

En son olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler'in gıda programından ülkeye bu ayın başında bir ziyaret gerçekleştiren yetkililer BBC'ye yaptıkları açıklamada geniş çaplı bir gözlem yapma olanağı bulduklarını ve ülkede açlığın 1990'lardaki kadar yaygın olmadığını aktardı.

BM'li yetkililer, Kuzey Kore'de 'tarihin bir sayfasının çevrildiğine dair bir hava olduğunu' sözlerine ekledi.

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