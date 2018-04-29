Kuzey Kore: Mükemmel bir hidrojen bombası denemesi yaptık

Kuzey Kore, uzun menzilli füzelere takılabilecek bir nükleer silahı başarıyla test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore yönetimi, sismolojistlerin yer sarsıntısını tespit etmelerinden saatler sonra, altıncı nükleer denemelerinin "mükemmel bir başarıyla" sonuçlandığını açıkladı.

Pyongyang yönetimi, atom bombasından çok daha güçlü bir silah olan hidrojen bombasını denediklerini bildirdi.

Uzmanlar, bu iddianın ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söylerken, ülkenin nükleer kapasitesinin geliştiğinin de açık olduğunu söylüyor.

Kuzey Kore bir önceki nükleer denemesini Eylül 2016'da yapmıştı. Ülke, BM amborgolarına ve uluslararası baskılara karşın, nükleer silahlarını geliştirmeye ve potansiyel olarak ABD ana karasını vurabilecek füzeleri denemeye devam ediyor.

Güney Koreli yetkililer, denemenin Punggye-ri nükleer tesisinin bulunduğu Kiliju bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Güney Kore Meteoroloji Kurumu "yapay depremin" bir önceki denemede görülenden 9,8 kat daha güçlü olduğunu duyurdu.

Pyongyang yönetimi, denemeden önce hidrojen bombasını uzun menzilli füzelere koyabilecek kadar küçülttüklerini açıklamış ve ülkenin lideri Kim Jong-un resmi medyanın hidrojen bombası olduğunu söylediği bombanın yanında görüntülenmişti.

Japonya denemeyi kınarken, Güney KOre lideri Japan Moon Jae-in acil güvenlik konseyi toplantısı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) önce sarsıntının yerin 10 kilometre altında ve 5,6 şiddetinde olduğunu duyurdu. Daha sonra ise sarsıntının büyüklüğü 6,3 olarak açıklandı ve yeryüzünde meydana geldiği belirtildi.

Rand Corporation'dan Savunma Uzmanı Bruce Bennett, BBC'ye yaptığı açıklamada sarsıntının büyük olduğunu açıkladı.

Bennett "6,3 büyüklüğünde sarsıntı olduğu doğrulanırsa, bu büyük, çok daha büyük bir silah. Hala gerçek bir hidrojen bombası değil ama buna daha önce yaptıkları her şeyden daha yakın. " dedi.

Bennet Çin'in de denemeden rahatsız olacağı yorumunu yaptı ve sınırdaki Çinlilerin patlamayı hissetmiş olabileceğini belirtti.

Uluslararası uzmanlar Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirdiğini söylüyor, ancak nükleer savaş başlıklarını bir füzeye takacak kadar küçültüp küçültemedikleri bilinmiyor.

Uzmanlar Kuzey'in hidrojen bombası geliştirdiği iddiasına da şüpheyle bakıyor.

Hidrojen bombası atomların birleşmesi yoluyla büyük bir enerji açığa çıkartıyor, atom bombalarında ise atomların ayrışmaları yöntemi izleniyor.