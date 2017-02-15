Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi zehirlendi mi?

Güney Kore medyasının hükümet çevrelerine dayandırdığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam Kuala Lumpur havalimanında zehirli iğne ile öldürüldü. Zehirli iğne saldırısının, kadın ajanlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Malezya polisi ve Kim'in özel korumalarının güvenlik zafiyetinden faydalandığı iddia edilen kadınların saldırıyı gerçekleştirdikten sonra taksi ile havalimanından ayrıldığı öne sürüldü. Malezya polisi, iddiaları doğrulamazken, havalimanında Kim Chol adında birinin rahatsızlandığını, akabinde hastaneye götürüldüğünü ve söz konusu şahsın hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kuzey Kore medyasındaki haberler göre, bu şahıs sahte pasaportla seyahat eden Kin Jong Nam.

Kim'in hayatını kaybettiğinin doğrulanması durumunda, Kim Jong Un'un 2013'te göreve gelmesinden bu yana, amcasının idam edilmesi dışında ilk kez ailenin birinci derece yakınlarından biri hayatını kaybetmiş olacak.

Reform yanlısı olduğuna dikkat çekilen Kim Jong Nam'ın, babasının vefatının ardından ülkenin müstakbel devlet başkanı olarak görüldüğü ifade ediliyor. Ancak bu göreve getirilmeyen Kim'in babası ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında 2001 yılında sahte belgelerle Japonya'ya kaçtığı ve o tarihten bu yana yurt dışında, ağırlık olarak da Çin'in Mokao bölgesinde yaşadığı belirtiliyor. Rusya'dan edinilen bilgilere göre, Kim 2012 yılında burada kaldığı lüks otelden yüksek borçları yüzünden ayrılmak zorunda kaldı.

Güney Kore Savcılığı, Kim Jong Nam'ın babasının ölümünden önce 2012 yılında da bir saldırıya hedef olduğunu açıklamıştı.

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Afp/dpa, BÖ/BD