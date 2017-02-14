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BBC Türkçe

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Malezya'da 'zehirli iğneyle öldürüldü'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Kuala Lumpur havaalanında zehirli iğneyle öldürüldüğü bildirildi

14 Şubat 2017 18:50

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da zehirli iğneyle öldürüldüğü öne sürüldü.

Güney Kore televizyonlarına göre Kim, Kuala Lumpur havaalanında iki kadının saldırısına uğradı.

Chosun Televizyonu, bir taksiyle kaçtıklarını duyurduğu, saldırganların Kuzey Kore ajanı olduğuna inanıldığını iddia etti.

Yonhap haber ajansı da bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayanarak Kim'in öldürüldüğünü bildirdi.

Malezya polis yetkilileri, Reuters ajansına, kimliği belli olmayan bir Kuzey Koreli adamın, havaalanından hastaneye götürülürken öldüğünü açıkladı.

Kim, amcası Jang Song-thaek Aralık 2013'te öldürülmesinin ardından ülkeden kaçmıştı.

Kim Jong-un'un ağabeyi de, 2011'de Macau'da bir suikasttan kurtulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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