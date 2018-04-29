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BBC Türkçe

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşi Kim Jong-nam'a suikast davası başladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Şubat ayında Malezya'da öldürmekle suçlanan iki kadının davası görülmeye başlandı. Zanlılar, ilk duruşmada suçsuz olduklarını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da öldürülmesiyle ilgili iki kadının yargılandığı dava başladı.

Kim Jong-nam'ı öldürmek suçlamasıyla yargılanan Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Aisyah, ilk duruşmada suçsuz olduklarını söyledi.

Suçlu bulunmaları halinde, zanlıların idam cezasına çarptırılması bekleniyor.

Kim Jong-nam, Şubat ayında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in Makau bölgesine uçmak için havaalanında beklediği sırada yüzüne kapatılan bir bez parçasını soluması sonucu fenalaşmış ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Malezya polisi, Kim'in Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Zanlılar, ilk ifadelerinde, bir kamera şakası programında rol aldıklarını sandıklarını iddia etmişti.

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