Kuzey Kore liderinin koşan korumaları kimler?

Dünya bir kez daha, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aracının etrafında etten duvar örerek koşan korumalarını gördü. Ancak bu korumalar bir gösteriden çok öte bir şey, çünkü Kuzey Kore liderin güvenliği sözkonusu olduğunda hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Kuzey Kore uzmanı Michael Madden bu gizemli korumaların özelliklerini anlattı.

Kuzey Kore'de Kim'in korumaları üç farklı güvenlik dairesi oluşturuyor. Singapur'da bunun biraz değiştirilmiş bir versiyonu uygulandı ve herkesi gözü koyu takım elbiseli korumalardaydı.

Korumalar Kim'in limuzininin yanında koşuyolarlardı ve bu korumalar Merkezi Parti Ofisi Numara 6'nın ya da resmi adıyla Emir Subayları Ana Ofisi'nin bir parçası.

Korumalar ordu mensuplarından seçiliyor. Seçilme koşulları arasında Kim ile aşağı yukarı aynı boyda olma ve gözlerde herhangi bir bozukluk olmaması gerekiyor.

Ayrıca, keskin nişancılık ve dövüş sanatlarında iyi olduklarını sergileme şartı da var.

Son olarak, koruma çok ayrıntılı, iki kuşak öncesine kadar giden bir sicil taramasından da geçiriliyor. Emir Subayları Ana Ofisi'nin birçok üyesi Kim ailesiyle ya da ülkenin diğer seçkin aileleriyle akraba.

Koruma olma görevini kabul ettiklerinde (görevi reddetme şansları pek yok) yoğun bir eğitim programından geçiriliyorlar. Ordunun Özel Operasyon Güçleri'ninkine benzer bir eğitim alıyorlar.

Bu eğitimlerde, silah kullanma, iz kaybetme teknikleri ve çeşitli dövüş sanatları öğretiliyor.

Korumalar fiziksel dayanıklılık, davranışsal koşullanma alanlarında zorlu tatbikatlardan geçiriliyorlar.

Korumalar, hem çevreyi hem de çevredeki kalabalığı 360 derece görebilecek bir koruma çeperi oluşturuyor. Kim'in önünde üç ya da beş koruma bulunuyor.

Yanındaysa, iki ya da üçü sağ, yine iki ya da üçü solunda olmak üzere dört ila altı koruma yer alıyor.

Korumalar, Kuzey Kore liderinin yanında dolu silahlar taşımasına izin verilen nadir kişiler. Genelde yarı otomatik bir tabanca ve yedek bir tabanca daha taşıyorlar.

Ateşli silahlar taşımalarına karşın, korumaların Kim'i başlıca koruma yöntemleri, liderin çevresindekileri gözlemleme ve herhangi bir tehdide anında elleri ya da vücutlardıyla müdahale edebilmeleri.

Eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-il hayattayken, yanındaki her iki üst düzey yetkili başına bir koruma düşüyordu.

Kim Jong-un'un korumaları babasına kıyasla sayıca daha az.

Korumalar genelde batı tarzı takım elbiseler giyiyor ve kravatlar takıyorlar. Kim'in şöförleri hep deri ya da keten eldivenler giyiyor. Ayrıca kulaklıklarla birbirleriyle telsiz iletişimi kuruyorlar.

Ancak iletişimleri eski usul. Kimliklerini tanıtmak için belirli yaka kartları ya da rozetler takıyorlar ve bir dizi sözlü parola kullanıyorlar.

Emir Subayları Ana Ofisi'nin 200 ila 300 üyesi olduğu tahmin ediliyor. BUnların yarısı koruma, yarısı da şöför ve teknik personel. Bazı korumaların çok uzun kariyerleri olsa da genelde bu görevi 10 yıl kadar yapıyorlar.

Koruma Komutanlığı (GC) ise Kim'in etrafındaki ikinci ve üçüncü güvenlik halkasını oluşturuyor.

Emir Subayları Ana Ofisi liderin kendisini korurken, GC liderin gideceği yerlerin çevre güvenliğini almakla yükümlü,

GC buna ek olarak bazı lojistik ve teknik görevleri de yerine getiriyor.

GC personeli de benzer seçim ve sicil kontrolü süreçlerinden geçiriliyor. Aslında yakın korumaların çoğu daha sonra GC'ye geçiyor.

Singapur'a üç uçaklık bir heyetle giden Kim'in en az iki uçağında GC personelinin olduğu sanılıyor.

Bu personel lidere güvenli telefon hatları sağlamak ve bilgisayarının güvenliğini sağlamakla da görevli.

Ayrıca, Kim'in Singapur ziyaretinde isteyebileceği herhangi bir içki, yiyecek ya da sigarayı bulundurmak ve lidere servis edilen bütün yiyecek ve içecekleri kontrol etmekle de yükümlüler.

Kim'in sağlık ekibi, kişisel doktoru ve hemşireleri de bu ekipte.

Yakın korumalar ilk güvenlik hattını oluştururken, GC korumalardan hemen sonraki geçilecek yolların kenarlarındaki güvenlik halkasını kuruyor.

Üç güvenlik halkası, başka bir dünya liderinin korumasında kullanılmıyor.

Koşan korumalar, etkileyici bir görüntü olsa da, ek ve pek öyle hemen görülemeyen dış güvenlik halkaları hem daha karmaşık hem de Kim hanedanını korumak için çok daha aşırı şeyler yapabilecek kişilerden oluşuyor.