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BBC Türkçe

Kuzey Kore liderine 'Guam'a saldırı planı anlatıldı'

Devletin resmi haber ajansı KCNA'nın geçtiği haberde, Kim Jong-un'un, Guam'a olası bir füze saldırısının plan senaryosu hakkında bilgi aldığı duyuruldu. Aynı haberde, Kim'in Washington'a çağrı yaparak, "ABD tansiyonu düşürmek istiyorsa bunu hareketleri il

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Guam'a olası bir füze saldırısının plan senaryosu hakkında bilgi aldığını duyurdu.

Aynı haberde, Kuzey Kore liderinin, Guam'a olası bir saldırı kararını ABD'nin hamlelerine göre alacağını ifade ettiği de belirtildi.

Pyongyang geçen hafta, ABD toprağı olan Guam'a 4 füze atmak için plan yapıldığını duyurmuştu.

Devletin resmi haber ajansı KCNA'nın geçtiği haberde, Kim Jong-un'un planı uzun uzun incelediği ve komuta kademesi ile de değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde Kuzey Kore lideri Kim'e ait olduğu söylenen şu ifadeler de yer aldı:

"Yanı başımıza çok sayıda nükleer ekipmanı ilk getirmiş olan Amerika Birleşik Devletleri, öncelikle doğru kararı almalı ve eğer Kore Yarımadası'ndaki tansiyonu düşürmek ve tehlikeli bir savaşı önlemek istiyorsa bunu hareketleri ile de göstermelidir."

Kim'in orduya, füze fırlatmaya hazır olunması emri verdiği de bildirildi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pazartesi günü, Kuzey Kore'nin herhangi bir saldırısının hızla savaşa dönüşebileceği uyarısını yapmıştı.

Mattis, ABD ordusunun ülkesini, "her zaman, her şekilde ve her yerde" koruyabileceğini söyledi.

Güney Kore hükümeti ise, krizin yükselmesi sonrası ABD'ye diplomatik çözüm çağrısı yapıyor.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore'nin temel önceliği ve ulusal çıkarının barış olduğunu açıkladı.

Moon, Kuzey'e, provokatif ve düşmanca açıklamaları durdurma çağrısı da yaptı.

Güney Kore Savunma Bakanı Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesinin en az bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini söylemişti.

CIA Başkanı Mike Pompeo da ellerinde Kuzey Kore ile nükleer savaşın eşiğinde olunmadığını açıkladı.

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