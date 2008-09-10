Kuzey Kore: Liderimiz hasta değil

Kuzey Koreli yetkililer, liderleri Kim Jong-il'in hasta olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Japon Kyodo ajansının haberinde, Kuzey Kore'nin iki numaralı ismi Kim Yong Nam'ın, liderleri Kim ile ilgili bir "sorun" olmadığını söylediği, konuyla ilgili ayrıntılı açıklama ise yapmadığı belirtildi. Güney Koreli yetkililer ise "Felç geçirdi, iyileşiyor" dedi.



Kuzey Kore'nin Japonya ile ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu yetkilisi diplomat Song Il Ho da, Kim'in hasta olduğuna ilişkin haberlerin "beş para etmez" olduğunu, bunları "komplo" olarak gördüklerini kaydetti.



Güney Koreli milletvekili Won Hye-Young ise, parlamentoda basına kapalı olarak yapılan bir oturumda Güney Kore istihbarat biriminden bir yetkilinin anlattıklarını Yonhap ajansına aktardı ve 66 yaşındaki Kim'in bilincinin açık ve iyileşmekte olduğunu söyledi.



Kim'in dün ülkesinin 60. kuruluş yıl dönümü törenlerinde görünmemesi üzerine sağlık durumu hakkında spekülasyonlar yapılmış, Amerikalı bir istihbarat yetkilisi, "Kim Jong-il'in bir sağlık sorunu olduğunu, muhtemelen felç geçirdiğini" iddia etmişti.



Güney Kore medyası da, Kim'in sağlık durumunun kötüleştiğini, 22 Ağustos'ta fenalık geçirdiğini duyurmuş, güneyin istihbarat kuruluşu da Kim'in kronik kalp ve şeker hastalığından mustarip olduğunu bildirmişti.





