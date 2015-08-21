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Kuzey Kore liderinden orduya: Savaş durumuna geçin

Güney Kore ve Kuzey Kore birliklerinin sınırda birbirlerine karşılıklı ateş açmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un orduya 'her an çatışmaya hazır olunması' emri verdi

21 Ağustos 2015 12:33

Kuzey Kore’nin, sınırda rejim karşıtı propaganda yapan Güney Kore'ye ait hoparlör sistemini roketle vurmasıyla iki ülke arasında tırmanan gerginlik artıyor. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, sınırda görev yapan birliklere 'Savaş durumuna geçin' emrini verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Kuzey Kore devlet haber ajansı, "Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu komutanına gönderdiği emirde sınırdaki birliklerin her an çatışmaya ve gerektiğinde sürpriz operasyonlar düzenlemeye hazır hale getirilmesini istedi" dendi.

Ağustos ayının başında iki ülke arasındaki silahsızlandırılmış bölgede patlayan bir mayın iki Güney Kore askerinin yaralanmasına neden olunca, Seul yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik 'propaganda savaşına' yeniden başlanacağını açıklamıştı.

Propaganda savaşı, Güney Kore'nin Kim Kong-un rejimi aleyhine yayınları Kuzey Kore halkına ulaştırması anlamına geliyor. Sınırda megafonlarla yapılan yayınları Kuzey Korelilerin duyması amaçlanıyor.

Dün ise iki ülkenin askeri birlikleri sınırda karşılıklı olarak ateş açmıştı. Kuzey'den yapılan topçu atışlarına Güney Kore 'onlarca topçu atışıyla' yanıt verildiğini açıklamıştı.

Kim Jong-un yönetimi Güney Kore'nin 'propaganda savaşını' 48 saat içerisinde sonlandırmaması halinde askeri müdahale gerçekleştireceğini söylemişti.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada "Her ne kadar megafonlarla yayın yapılması bir savaş ilanı olsa da, çatışmaların sonlandırılması için görüşmelere başlamaya istekliyiz" dendi.

Güney Kore ordusu ise Kim Jong-un yönetimi aleyhindeki yayınların devam edeceğini açıkladı.

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