Güney Kore- Kuzey Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, abonelerine geçtiği bir son dakika haberinde Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye bağlı askeri birliğe ateş açtığını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kuzey Kore, sınırda rejim karşıtı propaganda yapan Güney Kore'ye ait hoparlör sistemini roketle vurdu. Seul’dan yetkililerin yaptığı açıklamada açılan ateşe "onlarca top atışı" ile karşılık verildiği bildirildi. Top mermisinin düştüğü bölgede kimse zarar görmezken, sınır bölgesinde yaşayan halkın tahliye edildiği bildirildi. Güney Kore hükümeti, Milli Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Ortak sınırda bu ay başında patlayan bir mayının iki Güney Koreli askerin ağır yaralanmasına yol açması, taraflar arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Kuzey Kore, patlayan mayınların kendileri ile bir ilgisi olmadığını açıklamış, Güney Kore ise askerlerine verilen zararın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu.

Güney Kore "misillime operasyonu" çerçevesinde sınırda dev hoparlörlerle propaganda çalışması başlatmış, Kuzey hoparlörün susmaması halinde vuracağı uyarısında bulunmuştu. Pyongyang böylece tehdidini fiiliyata dökmüş oldu.