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Dünya

Kuzey Kore lideri: Nükleer silahlarımız her an kullanıma hazır olmalı

ABD, Kuzey Kore liderinin sözlerine tepki gösterdi

04 Mart 2016 09:19

Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silahlarının 'her an kullanıma hazır olduğunu' söylediğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kim, ordu yetkililerine 'önleyici saldırılar için askeri durumun gözden geçirileceğini' söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kim Jong-un'un bu sözleri, BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a yeni yaptırım kararını onaylamasının ardından geldi.

Kuzey Kore de Perşembe günü denize altı kısa menzilli mühimmat ateşledi.

KCNA, Kim Jong-un'un "Nükleer savaş başlıklarımızı her an ateşlemeye hazır olmalıyız" dediğini aktardı.

Askeri tatbikat sırasında konuşan Kim, 'düşmanlarının Kuzey Kore'nin varlığını tehdit ettiklerini' söyledi.

Kim, "Amerikalıların başka ülkelerde başka halklarda savaşı ve felaketi teşvik ettiği bu son derece şiddetli dönemde egemenliğimizi ve yaşam hakkımızı korumanın tek yolu nükleer kapasitemizi güçlendirmektir" diye konuştu.

ABD'den yanıt

BBC'nin Kore muhabiri Steve Evans, 'Kuzey Kore'den gelen bu tip kan donduran ifadelerin olağandışı olmadığını' söylüyor. Evans'ın aktardığına göre uzmanlar Pyongyang'ın füzelere yerleştirilecek kadar küçük bir bomba yapma kapasitesinin olmadığı görüşünde.

Evans'a göre Pyongyang yine de bu amaç doğrultusunda ilerliyor.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Komutan Bill Urban, Kuzey Kore liderinin sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kuzey Kore'yi uluslararası yükümlülüklerini ve sözlerini yerine getirmeye odaklanmak yerine gerilimi artıracak provokatif eylemlerden kaçınması konusunda uyarıyoruz."

BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı yaptırımlar, Kuzey Kore'ye karşı son 20 yılın en sert yaptırımları olarak görülüyor.

Kuzey Kore'nin geçen ay bir nükleer silah denemesi yapması üzerine alınan yaptırım kararıyla ülkeye giden ve ülkeden gelen tüm kargo ürünleri denetlenecek, fazladan 16 kişi ve 12 kuruluş kara listeye alınacak.

Kuzey Kore'ye tüm hafif silahların satışı yasaklanacak ve 'gayri meşru faaliyetler'içine giren Kuzey Koreli diplomatlar ülke dışına çıkartılacak.

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