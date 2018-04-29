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BBC Türkçe

Kuzey Kore lideri: Nükleer silah düğmesi masamda

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında, 'nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu, ABD'nin bütünün vuruş menzillerinde olduğunu' söyledi. Kim, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini de beli

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı ve 'nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu' söyledi.

Kim, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini de belirtti.

Kuzey Kore lideri, ABD'nin bütünüyle vuruş menzillerinde olduğunu söyledi:

"Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek".

Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

Kim, konuşmasında Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesinin ve Güney Kore ile ilişkilerinin gelişmesinin şart olduğunu, diyalog kapısının açık bulunduğunu da söyledi.

Kuzey Kore lideri, 2018 Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili ise şunları belirtti:

"Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, halkın birliğini göstermek açısından iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı olmasını diliyoruz. İki Kore'den yetkililer, ihtimali (Kuzey Kore'nin katılımı) değerlendirmek üzere acilen buluşabilirler."

Kış Olimpiyatları gelecek ay Ganwon kentine bağlı Pyeongchang ilçesinde düzenlenecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Olimpiyat Oyunları'na katılımının, etkinliğin güvenliğini sağlama alacağını belirtmişti.

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